După victoria spectaculoasă reușită de CFR Cluj în fața liderului Rapid, scor 3-0, Daniel Pancu a fost ales de LPF drept „antrenorul etapei”. Motivația forului: „Ardelenii au practicat un joc încântător și au învins categoric liderul”.



În „echipa etapei” au intrat și doi jucători de la CFR: Andrei Cordea, autorul unei „duble”, și fundașul Sheriff Sinyan.



Problema? Daniel Pancu nu poate fi încă antrenor principal



Deși este lăudat oficial ca „antrenorul etapei”, Pancu nu poate apărea în acte ca antrenor principal, pentru că nu are încă licența UEFA PRO.



Pancu a fost numit la CFR Cluj pe 1 noiembrie, va primi diploma UEFA PRO abia pe 9 decembrie, după cum a explicat Sport.ro aici, iar, până atunci, în teorie, nu are voie să dirijeze echipa de pe margine și nici să figureze în raportul de joc ca tehnician principal.



În acte, antrenorul principal al CFR-ului este George Ciorceri, omul cu licență UEFA PRO care acoperă formal banca până când Pancu este „pus în regulă”. Ciorceri a lucrat ani buni în Academia CFR și a mai condus echipa în două mandate scurte.

