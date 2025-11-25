CFR Cluj a confirmat că Islam Slimani a fost convocat la naționala Algeriei pentru Cupa Arabă FIFA 2025, competiție care începe la 1 decembrie în Qatar.



Transferat la CFR în 11 septembrie 2025, atacantul de 37 de ani prinde astfel o nouă participare internațională, la mai puțin de două luni de la semnarea contractului cu ardelenii.



„Islam Slimani pentru Algeria! Atacantul nostru face parte din lotul naționalei Algeriei A’ pentru Cupa Arabă FIFA, turneu care va lua startul la începutul lunii decembrie, în Qatar! Mult succes, Islam!”, a transmis CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.



Islam Slimani a semnat cu CFR pentru un sezon, până în vara lui 2026. Până acum, a evoluat în 8 meciuri de Superliga, unde și-a adus aportul cu un gol și o pasă decisivă.



Ce este Cupa Arabă



Turneul din Qatar (1–18 decembrie 2025) este cea de-a 11-a ediție a competiției și a doua desfășurată sub egida FIFA. Algeria este deținătoarea trofeului, iar Slimani este cel mai bun marcator din istoria naționalei „verzilor”.



La turneul final participă 23 de echipe. Cele mai bine cotate formații, inclusiv Algeria, sunt calificate direct în grupe, iar restul trec printr-un baraj eliminatoriu într-o singură manșă.



Grupele vor avea câte patru echipe, iar primele două se califică în sferturile de finală.

