La 29 de ani și jumătate, Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP) a aflat că va deveni, începând de luni, 2 noiembrie, al doilea cel mai vârstnic tenismen care urcă, în premieră, pe locul întâi al clasamentului ATP.

Jucătorul german vine al doilea, în acest clasament, după australianul John Newcombe, care nu a reușit, până la vârsta de 30 de ani, să fie număr unu în ierarhia lumii.

Alexander Zverev, un învingător la timpul său: se înscrie între cei mai „bătrâni” lideri ATP

Calificat în sferturile de finală ale competiției ATP 500 de la Viena, Alexander Zverev și-a securizat, oficial, mutarea pe locul întâi prin succesul semnat împotriva olandezului Tallon Griekspoor (50 ATP), de care a trecut în două seturi, 6-4, 7-5.

Dublu campion de Grand Slam, la capătul unui sezon pe care l-a început fără titlu de mare șlem în palmares, dar și pe cale să ajungă, oficial, număr unu mondial, Alexander Zverev nu și-a putut stăpâni încântarea: „E special. Sentimentul de a fi în vârful ierarhiei mondiale e uimitor. E diferit față de câștigarea unui turneu, dar e o trăire deosebită să știu că numele mau va fi în dreptul numărului unu, când se va publica noul clasament. Sunt foarte fericit și entuziasmat,” s-a pronunțat Alexander Zverev, potrivit Tennis365.