Fostul mare atacant se află în discuții cu oficialii din Ștefan cel Mare pentru a ocupa o funcție în conducerea grupării alb-roșii, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Andrei Nicolescu a confirmat că se caută cea mai potrivită poziție pentru fostul internațional. Acesta ar urma să contribuie la dezvoltarea tinerilor fotbaliști și la consolidarea legăturii dintre Academie și prima echipă.

„Suntem în niște discuții, ne gândim la cea mai bună poziție, ca să fie bine și pentru el, dar și pentru noi. Ne gândim mult la ce înseamnă pentru Dinamo, pentru tinerii care ar putea să vină și să crească la Dinamo, plus că are și relații bune. Încercăm să creionăm un post care să-l ajute pe el și să ne ajute și pe noi și, în același timp, să ne dea nouă un spirit în plus, o atmosferă de performanță pentru ce se întâmplă la Dinamo”, a declarat președintele clubului la Fanatik.

Ce salariu ar urma să primească Florin Răducioiu

Potrivit sursei citate anterior, fostul atacant ar urma să încaseze 4.000 de euro pe lună, dacă va ajunge la un acord cu Dinamo. Astfel, remunerația sa anuală ar fi de 48.000 de euro.

Atribuțiile exacte nu au fost încă stabilite, însă conducerea nu își dorește ca Răducioiu să aibă doar un rol de ambasador. Oficialii dinamoviști vor ca experiența fostului internațional să fie folosită în mod concret pentru dezvoltarea clubului.

Răducioiu a mai ocupat funcții în cadrul lui Dinamo în sezoanele 2007-2008 și 2021-2022, acesta din urmă fiind cel în care echipa a retrogradat în Liga 2.