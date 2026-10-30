Dacă Dinamo o duce bine în SuperLiga, acolo unde conduce ierarhia după 13 etape, la grupa U19 de fotbal feminin situația stă complet diferit.

53-0, nu 50-0! Csikszereda, atac la statisticieni după UMILINȚA primită de Dinamo

În etapa a 7-a din Liga de Tineret, Csikszereda i-a aplicat o corecție serioasă lui Dinamo. La final, toate site-urile specializate dădeau 50-0 în dreptul formației de la Miercurea Ciuc.

În ciuda diferenței serioase, ciucanii au fost nemulțumiți. Printr-un comunicat oficial, cei de la Csiskzereda au expus că scorul real este de 53-0, ci nu 50-0! Aceștia au expus că cele trei goluri pot cântări decisiv în clasarea finală, astfel că solicită rectificarea.

„Probabil că și statisticienii vor avea serios de lucru cu acest rezultat! Echipa noastră din Liga de Tineret Feminin a învins SC Dinamo 1948 cu 53–0, potrivit evidenței clubului, în restanța din etapa a 6-a. În raportul oficial apare 50–0: programul nu a mai permis înregistrarea golurilor după al cincizecilea.

Fetele și-au dorit să preia conducerea seriei, însă cele trei goluri lipsă contează și în clasament. După etapa a 7-a avem, la fel ca Rapid București, 19 puncte. Diferența de goluri înregistrată oficial este însă +61 în cazul nostru și +64 în cazul rivalei, astfel că ocupăm locul secund. Dacă ar fi fost înregistrate toate cele 53 de goluri, diferența noastră ar fi fost tot +64.

Conform evidenței clubului, Pap-Ieney Ingrid a înscris 13 goluri, Kádár Noémi 11, Lőrincz Kitti 9, Szabó Júlia 6, Cseke Melánia 5, Gergely Anita 3, Részeg Beáta 2, iar Bîrsan Geszika Dorottya, Daczó Blanka, Kósa Réka și Lukács Boglárka câte unul. Două dintre golurile lui Pap-Ieney și unul dintre cele ale lui Szabó Júlia lipsesc din lista celor 50 de reușite din raport.

La 53 de goluri în 90 de minute, media este de un gol la aproximativ un minut și 42 de secunde. Am rămas la numai patru goluri de victoria cu 57–0 înscrisă de Guinness drept cea mai categorică dintr-un meci de fotbal feminin.

Liga de Tineret Feminin, sezon regulat, Seria 1, restanță din etapa a 6-a

FK Csíkszereda–SC Dinamo 1948 53–0 (27–0)

28 octombrie 2026, Erőss Zsolt, Miercurea Ciuc”, s-a arătat în comunicatul oferit de Csikszereda.