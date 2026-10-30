A murit Sir Patrick Stewart. Celebrul actor britanic era un mare pasionat al fotbalului

A murit Sir Patrick Stewart. Celebrul actor britanic era un mare pasionat al fotbalului Fotbal extern
SPORT.RO
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Actorul s-a stins la 86 de ani, după o carieră de șase decenii în teatru, film și televiziune.

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Din articol

Celebrul actor Sir Patrick Stewart a murit la vârsta de 86 de ani. Familia a anunțat decesul în seara zilei de 29 octombrie. Actorul s-a stins la locuința sa din Los Angeles, după o luptă „scurtă, dar grea” cu Alzheimerul și demența cu corpi Lewy.

Deși publicul îl cunoaște în special pentru rolurile din „Star Trek” și seria „X-Men”, Stewart a avut o mare pasiune și în afara cinematografiei. A fost suporterul lui Huddersfield Town timp de aproape 80 de ani.

Huddersfield, marea iubire a actorului

Născut în 1940, în Mirfield, Yorkshire, Stewart a fost dus pentru prima dată pe stadion de unchiul său, la vârsta de șapte ani. De atunci, a rămas fidel formației locale, chiar și după ce s-a mutat în Los Angeles, unde a filmat pentru „Star Trek”.

  • Sir Patrick Stewart, la un meci al lui Huddersfield

Actorul urmărea meciurile echipei ori de câte ori avea ocazia și nu a luat în calcul să susțină un club mai cunoscut din Anglia. În 2017, a fost prezent pe Wembley la finala barajului de promovare în Premier League, câștigată de Huddersfield. Una dintre ultimele sale apariții publice a avut loc tot la un meci al echipei, în noiembrie 2024.

Clubul a transmis un mesaj emoționant după moartea sa: „Mândru de rădăcinile sale din Yorkshire, Sir Patrick a fost un Terrier în toate sensurile cuvântului și suntem mândri că l-am considerat mereu unul de-ai noștri”.

Stewart a devenit celebru la nivel mondial după ce l-a interpretat pe căpitanul Jean-Luc Picard în „Star Trek: The Next Generation”. A jucat și rolul profesorului Charles Xavier în filmele „X-Men” și a fost înnobilat în 2010 pentru contribuția sa la teatru.

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