A murit Sir Patrick Stewart. Celebrul actor britanic era un mare pasionat al fotbalului

Celebrul actor Sir Patrick Stewart a murit la vârsta de 86 de ani. Familia a anunțat decesul în seara zilei de 29 octombrie. Actorul s-a stins la locuința sa din Los Angeles, după o luptă „scurtă, dar grea” cu Alzheimerul și demența cu corpi Lewy.

Deși publicul îl cunoaște în special pentru rolurile din „Star Trek” și seria „X-Men”, Stewart a avut o mare pasiune și în afara cinematografiei. A fost suporterul lui Huddersfield Town timp de aproape 80 de ani.

Huddersfield, marea iubire a actorului

Născut în 1940, în Mirfield, Yorkshire, Stewart a fost dus pentru prima dată pe stadion de unchiul său, la vârsta de șapte ani. De atunci, a rămas fidel formației locale, chiar și după ce s-a mutat în Los Angeles, unde a filmat pentru „Star Trek”.