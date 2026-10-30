„La toți medicii întorși, cu care am vorbit, am văzut o altă mentalitate. Vin siguri pe ei, supraspecializați și dornici să lucreze în echipă. Toți caută să încurajeze rezidenți, să atragă studenți, să convingă alți medici să le vină aproape, în compartimentele create. Și toți au dorința de a transforma un obicei împământenit în spitalul românesc – pacientul să fie al secției, nu al medicului, cum e acum la noi. Pacientul să nu mai alerge după un medic anume, de la un anumit spital. Dar, pentru asta, ar trebui schimbate legi, la noi“, spune Rareș Năstase.

Unii vin din Marea Britanie, Germania, Elveția sau Franța, iar cei mai mulți se întorc în marile centre universitare. Orașele mici rămân, în continuare, mai puțin atractive. Oriunde ajung, medicii reveniți sunt o oază de speranță, descoperă Rareș Năstase. Dar pentru ca experiența lor să producă schimbări reale, nu este suficient doar să se întoarcă, ci să existe spitale care să-i susțină, echipe pe care să se poată baza și condiții în care să-i pregătească pe cei care vin din urmă.

Duminică, de la ora 18:00, la România, te iubesc!, urmărim poveștile medicilor întorși și aflăm ce speranțe au de la un sistem din care alții își doresc să plece.