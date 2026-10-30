Deși venea după o serie de trei victorii în SuperLiga, FCSB a cedat în etapa a 2-a din Cupa României. Formația roș-albastră a cedat la limită în deplasarea de la Gloria Bistrița, scor 0-1.

Basarab Panduru a văzut Gloria Bistrița - FCSB și nu s-a ferit de cuvinte

În urma rezultatului înregistrat, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a picat pe locul secund în grupa C, cu 3 puncte, iar speranțele calificării se pun în ultimul duel, cel cu Csikszereda.

Cu punctele obținute în fața FCSB, Gloria Bistrița a urcat pe locul 4 în grupa din Cupa României și are astfel șanse în continuare de calificare în fazele superioare, în ultimul meci dând peste Corona Brașov.

La scurt timp după fluierul final, Basarab Panduru nu a avut milă de jucătorii lui Laurențiu Reghecampf și a transmis că meciul trebuia câștigat de FCSB, fie că au fost folosite rezervele, fie că nu.

Fostul internațional a amintit de faptul că lucrurile s-au complicat, în condițiile în care FCSB nu mai e la mâna ei pentru a se califica în fazele superioare ale Cupei României.

„Eu cred că trebuia să câştigi meciul. Era foarte important să câştigi. Ţinând cont că joci luni la Cluj, poate era bine să bagi o parte din echipa bună. Acum, lucrurile se complică pentru tine în Cupă. Dacă meciul era duminică, era altceva. Ei au crezut că, indiferent pe cine bagă, o bat pe Bistriţa şi uite că şi-au complicat lucrurile.

Cupa era importantă în situaţia în care sunt. Nu e uşor să bagi rezerve şi să se înţeleagă între ele, să joace, dar, în mod normal, trebuiau să o bată. Nu e nici Poli Timişoara, nici Slatina, nici Reşiţa, echipe de pe primele locuri. Trebuia să faci ceva... Dar, când bagi mulţi jucători care sunt rezerve, te poţi trezi cu aşa ceva. Totuşi, nu mă aşteptam la înfrângerea asta, pentru că e cam mult ce s-a întâmplat în seara asta...”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.