După meci, a izbucnit un adevărat scandal.
GALERIE FOTO Scandal după Cupa României! Acuzați că au lăsat dezastru în urma lor, cei de la FCSB se apără: ”Îți venea să vomiți!”
FCSB a pierdut meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României cu scorul de 0-1, o înfrângere neașteptată pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf.
Eugen Cosma, directorul celor de la Gloria Bistrița, a publicat mai multe imagini în care a prezentat felul în care cei de la FCSB au lăsat vestiarul după meci. Roș-albaștrii au plecat fără să facă ordine în urma lor, iar în vestiar a rămas noroi, sticle goale și ambalaje aruncate pe jos.
Cosma i-a felicitat în mod ironic pe bucureșteni: ”Mulțumim, FCSB!”.
Acum a venit și replica celor de la FCSB. Reprezentanții roș-albaștrilor se apară, potrivit GSP, prin faptul că nu au avut la dispoziție condițiile necesare pentru a face ordine în urma lor.
Mai mult, roș-albaștrii s-au plâns și de ceea ce au găsit la stadionul ”Jean Pădureanu” din Bistrița.
”N-au avut o mătură ca să putem să facem curățenie. Trebuia să venim cu mături de la București? Ne-am spălat la hotel, la baie îți venea să vomiți! Nu e normal ca la un meci de Cupa României să fie astfel de condiții!”, au transmis roș-albaștrii.
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