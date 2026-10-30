GALERIE FOTO Scandal după Cupa României! Acuzați că au lăsat dezastru în urma lor, cei de la FCSB se apără: ”Îți venea să vomiți!”

Scandal după Cupa României! Acuzați că au lăsat dezastru în urma lor, cei de la FCSB se apără: ”Îți venea să vomiți!” Cupa Romaniei
SPORT.RO
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FCSB a pierdut meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României cu scorul de 0-1, o înfrângere neașteptată pentru echipa lui Laurențiu Reghecampf.

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FCSBGloria Bistritaeugen cosma
Din articol

După meci, a izbucnit un adevărat scandal. 

Cei de la FCSB se apără după ce au fost acuzați că au lăsat dezastru în vestiar

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Eugen Cosma, directorul celor de la Gloria Bistrița, a publicat mai multe imagini în care a prezentat felul în care cei de la FCSB au lăsat vestiarul după meci. Roș-albaștrii au plecat fără să facă ordine în urma lor, iar în vestiar a rămas noroi, sticle goale și ambalaje aruncate pe jos.

Cosma i-a felicitat în mod ironic pe bucureșteni: ”Mulțumim, FCSB!”.

Acum a venit și replica celor de la FCSB. Reprezentanții roș-albaștrilor se apară, potrivit GSP, prin faptul că nu au avut la dispoziție condițiile necesare pentru a face ordine în urma lor.

Mai mult, roș-albaștrii s-au plâns și de ceea ce au găsit la stadionul ”Jean Pădureanu” din Bistrița.

N-au avut o mătură ca să putem să facem curățenie. Trebuia să venim cu mături de la București? Ne-am spălat la hotel, la baie îți venea să vomiți! Nu e normal ca la un meci de Cupa României să fie astfel de condiții!”, au transmis roș-albaștrii.

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