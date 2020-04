Lovitura URIASA in plina pandemie! Iordanescu s-ar fi decis sa plece de la Gaz Metan si ar negocia deja cu alta echipa din Liga 1

Edward Iordanescu ar putea pleca de la Gaz Metan Medias chiar inaintea reluarii campionatului.

Gaz Metan Medias ar putea ramane fara antrenor chiar inainte de reluarea campionatului. Conform Gazetei Sporturilor, antrenorul care a reusit calificarea istorica in play-off ia serios in calcul sa plece de la Gaz Metan.

Aceeasi sursa anunta ca Iordanescu Junior ar fi negociat deja cu Universitatea Craiova, echipa cu care ar mai fi discutat dupa plecarea lui Victor Piturca. Conform sursei citate, Mihai Rotaru si Iordanescu ar fi ajuns deja la o intelegere, iar antrenorul Gazului ar putea incheia sezonul pe banca oltenilor.

Craiova este antrenata de Corneliu Papura, in prezent, cel care a preluat echipa dupa plecarea lui Victor Piturca. Papura a mai fost antrenor principal al Craiovei in sezonul trecut, in play-off.