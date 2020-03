"Cred ca puteam castiga. Suntem printre cele mai bune echipe din Romania!" Edi Iordanescu a oferit prima reactie dupa meciul razbonic cu CFR Cluj

Gaz Metan a remizat pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 0-0. Echipa din Medias a obtinut primul punct din play-off.

Edi Iordanescu si-a felicitat jucatorii pentru spiritul aratat astazi si spune ca echipa va continua sa adune puncte in play-off.

"Multumit pentru ca a fost un punct muncit. Inainte de toate noi ne-am remarcat cu prestatii solide, mai ales acasa. Am pierdut doar 2 jocuri in 15 luni si ambele meciuri nemeritate.

Am avut incredere in jocul asta, ma bucur ca am venit din nou langa echipa dupa suspendare si ma bucur ca am facut un joc exact. Am laudat mereu CFR-ul si ii vad in continuare favoriti la titlu cu un antrenor pe care il respect in mod deosebit.

Noi ne-am aparat sansele, am avut situatii de a marca prin Bus, Dumitru si puteam sa si castigam jocul. Una peste alta a fost un rezultat muncit si un prim punct facut in play-off.

Ne propunem lucruri. A fost o perioada de euforie dupa intrarea in play-off pentru ca e o performanta unica. Stiam si am anticipat ca dupa un astfel de eveniment exista riscul sa intervina automultumirea, dar baietii au inteles ca trebuie sa produca performanta in continuare. Suntem printre cele mai bune echipe din Romania si azi am demonstrat asta.

Cred ca si la primul meci de play-off meritam mai mult cu Craiova, dar neinspiratia brigazii de arbitri a facut sa nu fie asa.

Intrarea in play-off este doar un moment pe care l-am depasit si mergem in continuare pentru puncte.", a spus Edi Iordanescu la finalul meciului.