"E cea mai mare realizare din istoria clubului!" Edi Iordanescu, in extaz dupa calificarea in play-off! Ce spune antrenorul

Gaz Metan Medias a incheiat sezonul regulat pe locul 5.

Gaz Metan a invins-o duminica pe Dinamo cu 1-0 si a rezolvat calificarea in play-off. Antrenorul gruparii, Edi Iordanescu, a vorbit despre performanta echipei sale. Acesta a subliniat faptul ca situatia dificila in care se afla Gaz Metan Medias face aceasta reusita si mai impresionanta.

"Jucatorii au petrecut in vestiar, e normal, a fost euforie venita in urma muncii. Avem un grup de jucatori extrem de competitivi, au caracter, muncescu mult. Am avut multe restrictii in a aduce jucatori si a fost greu, dar impreuna cu conducerea am convins jucatori de valoare. Hora nu a luat bani la semnatura si nu are salariul aparut in presa. Cel mai mare salariu la noi e 8000 de euro. Suntem in ultimele echipe din Liga 1 la salarii. E cea mai mare realizare din istoria clubului, e un pas inainte si pentru fotbal deoarece un club aflat intr-o asemenea situatie face performanta. Ne-au plecat foarte multi jucatori cu nume sezonul trecut dupa ce am castigat play-out-ul. Nu a fost un obiectiv impus de conducere, a fost o ambitie a mea si a jucatorilor. Imi pare rau ca Viitorul si Dinamo nu au ajuns in play-off, dar toate echipele care au ajuns aici au meritat. Nu mai sunt meciuri usoare de acum, suntem printre cei mai buni. Eu sunt antrenorul cu a 3-a prezenta in play-off cu 3 echipe diferite. De fiecare data am construit echipa de la 0", a pus Edi Iordanescu la Pro X.