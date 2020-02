GAZ METAN - CFR 0-0 | Edi Iordanescu REGRETA ca a pierdut jucatorii care acum fac senzatie in Liga 1! Ce spune antrenorul lui Gaz Metan dupa ce a smuls un punct din meciul cu CFR

CFR Cluj si Gaz Metan Medias au remizat in cel de-al doilea meci oficial din 2020. Echipa lui Dan Petrescu a avut cele mai mari ocazii ale meciului, insa nu a putut profita si inscrie.

Edward Iordanescu a trimis in teren o echipa defensiva, care a oprit orice actiune de atac a ardelenilor. La finalul meciului, antrenorul Gazului s-a declarat multumit de jocul echipei, chiar daca nu a reusit sa obtina cele 3 puncte.

"Putem sa ne pronuntam la sfarsit , sigur, la prima vedere am intalnit cea mai valoroasa echipa a competitiei, fara sa jignesc alte echipe care investesc. CFR e echipa cea mai completa, cu experienta, maturitate, care stie sa se foloseasca de orice moment, sa speculeze orice greseala, sa oblige adversarul sa greseasca.

S-au confruntat 2 echipe cu stari emotionale diferite, veneam dupa meciul de la Craiova, iar ei dupa meciul cu FCSB. Am incercat sa schimbam structura, am propus altcevam, cu alta dinamica, stiam mijloacele CFR-ului, este o echipa care scurteaza din constructie.

Am vrut sa ne protejam mai bine la momentele statice, sa construim intre ei, am taria sa recunosc ca CFR a avut mai multe ocazii decat noi, eu zic ca ne-am prezentat bine.

E adevarat, noi ne concentram pe ce avem noi de facut, daca ne uitam in curtea celorlalte echipe, nu ne mai concentram la noi, sunt 24 de etape si noi nu am cazut niciodata sub locul 6. Ar fi frustrant pentru noi, o lovitura imensa, sa pierdem calificarea si tinand cont de ce spuneam inaintea meciului, a fost o perioada grea, am vazut jucatorii care erau la noi acum un an, Rondon, Cretu, Olaru, i-am pierdut si fac senzatie.

E posibil si cu 41 de puncte sa nu intram daca avem ghinion, dar daca ajungem la cota respectiva nu avem ce sa ne reprosam, avem al patrulea la cel mai mic buget, incercam sa ne completam cu ce putem. Una peste alta echipa a muncit, s-au luptat, au incercat sa compenseze diferenta de experienta si valoare, am facut un joc bun pentru noi", a declarat Edi Iordanescu la finalul meciului.