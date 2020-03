"Nu este normal sa faci asta!" Antrenorii din Liga 1 EXCLUD posibilitatea anularii campionatului! Reactia lui Iordanescu 

Pandemia de coronavirus ar putea duce la masuri extreme luate de FRF si LPF.

In cazul in care competitiile interne nu pot fi reluate, oficialii trebuie sa gaseasca o solutie pentru incheierea sezonului. Una dintre variantele vehiculate ar fi anularea campionatului, insa antrenorii din Liga 1 nici nu vor sa ia in calcul aceasta posibilitate.

Edward Iordanescu a vorbit pentru Digi Sport despre aceasta solutie radicala. Antrenorul lui Gaz Metan nu ar fi de acord cu anularea campionatului si propune sa se ia in considerare clasamentul din sezonul regulat.

"Mi se pare nefireasca anularea campionatului, consider ca am incheiat un sezon in care s-au jucat 26 de etape, ai borne de referinta. Sa anulezi toata munca, nu este normal, s-au acumulat puncte, s-au facut eforturi. Nu poti anula totul si sa spui ca reluam la anul", a declarat Edi Iordanescu pentru Digi Sport.