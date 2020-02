ACADEMICA CLINCENI - GAZ METAN MEDIAS, LIVE 14:30 | Clinceni vine dupa egalul suprinzator cu FCSB, Gaz Metan are nevoie ca de aer de victorie! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Academica Clinceni - Gaz Metan Medias, de de la ora 14:30, in format livetext pe www.sport.ro, aplicatia mobila sport.ro si facebook sport.ro

Echipa antrenata de Edi Iordanescu, Gaz Metan Medias, are nevoie ca de aer de o victorie in aceasta dupa-amiaza pentru a mai spera ca pot prinde play-off-ul. Gaz Metan se poate califica doar cu o victorie din ultimele doua meciuri, cu conditia sa nu ajunga la departajare doar cu Viitorul. Etapa trecuta, mediesenii au remizat pe teren propriu, scor 0-0 impotriva campioanei Romaniei, CFR Cluj, si vor cu orice pret sa obtina victoria pe terenul celor de la Clinceni.

De partea cealalta, Academica Clinceni, vine dupa egalul surprinzator reusit pe Arena Nationala in fata celor de la FCSB, insa situatia trupei antrenate de Ilie Poenaru nu este deloc buna. Ilfovenii se claseaza pe penultimul loc in clasamentul Ligii 1 cu doar 21 de puncte dupa 24 de meciuri, la 4 puncte de ultimul loc, ocupat in acest moment de FC Voluntari.

Echipele probabile:

ACADEMICA CLINCENI: Valceanu - Kontoes, Patriche, Bejan, Dobrescu - Albu, Merloi, Cebotaru, Sut, Buziuc - Moussa

GAZ METAN MEDIAS: Plesca - De Moura, Popa, Larie, Velisar - Droppa, Fofana - Hora, Rosu, Ciocan - Bus