"Este o planta ce creste la marginea lacului!" Edi Iordanescu i-a dat FATALA lui Papura dupa ce antrenorul Craiovei i-a facut clovni pe cei de la Medias! Ce a spus

Edi Iordanescu ii raspunde lui Corneliu Papura.

Antrenorul celor de la Gaz Metan Medias, Edi Iordanescu, i-a raspuns lui Corneliu Papura dupa ce antrenorul Craiovei i-a facut clovni, la finalul meciului dintre Craiova si Gaz Metan, scor 2-1. Mediesenii au fost nemultumiti de maniera de arbitraj a arbitrului Horatiu Fesnic si au spus ca aceasta infrangere s-a intamplat din cauza manierei de arbitraj. Corneliu Papura a auzit declaratiile oficialilor de la Medias si i-a facut clovni pe acestia.

"In ceea ce priveste pozitia omologului meu de la Craiova, as prefera sa nu-i raspund in mod direct si am doua motive pentru care nu fac asta. Unu, cred ca este josnica delcaratia si ar trebui sa ma cobor la un nivel mult prea jos si m-ar codamna educatia. Doi, cred ca este un moment in care cineva trebuie sa se autosesize si sa ia masuri, pentru ca astfel de derapaje nu fac cinste antrenorilor in general. Nu fac cinste unui reprezentat al unui club atat de frumos si de mare. De ce spun ca ar trebui sa se sesizeze si ma refer la comisii? Pentru ca s-ar crea un precedent. Toti ne mai enervam, toti mai cate o vorba, mai avem iesiri sau gesturi pe care ulterior sa le regretam. Trebuie cineva sa se autosesize, pentru ca vorbim de o recidiva. Dupa meciul de la Craiova din campionatul regulat, in conditiile in care am pierdut jocul, eram suparati, eram cei mai nedreptatiti, noi am fost decenti, nu am comentat nimic, nu am adus atacuri catre echipa gazda. Pentru mine a fost o surpriza iesirea domnului Papura de la acel moment, am tratat-o ca pe o iesire la nervi, la presiune, miza foarte importanta, el nou in functie, am intrepretat ca a cedat presiunii.

Totusi sunt si lucruri pozitive care dervia din numele lui. Fac o paranteza si sper sa o tratati ca pe o gluma. Papura e o planta cu multe proprietati pozitive, chiar medicinale si e o planta care nu e foarte pretentioasa cu mediul lor de trai, creste si la marginea lacului, mlastinilor si e destul de flexibila si se duce in functie de directia vantului si se adapteaza faorte.. Ramanem asa cu impresia asta frumoasa despre planta papura si nu despre pozitia omului Papura", a declarat Edi Iordanescu la conferinta de presa premergatoare meciului cu CFR Cluj de luni, 9 februarie de la ora 20:30.