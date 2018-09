LOVITURA URIASA data de Becali: "Azi l-am cumparat cu 4 milioane de euro! Il vand doar cu 100!" Transferul in care FCSB isi pune toate sperantele

Gigi Becali este sigur ca in curand va da marea lovitura cu tinerii sai jucatori.

Patronul FCSB este sigur ca va incasa sutele de milioane de euro visate pentru tinerii fotbalisti ai FCSB. In iarna este posibil sa plece unul sau doi jucatori importanti din lotul lui Dica, iar Planic poate fi unul dintre acestia dar doar pentru pretul corect.

Gigi Becali a precizat ca a achitat 400.000 de euro pentru 10% din drepturile lui Morutan. Astfel, cei de la Botosani au mai ramas doar cu 10% din drepturile federative ale jucatorului. Becali spera sa incaseze nu mai putin de 100 de milioane de euro in schimbul pustiului adus din Moldova.

"Inseamna ca stie el (n.red. impresarul lui Planic) ca ne da 10 milioane de euro. Eu nu am treaba cu impresarul, eu am contract cu jucatorul. Mai are contract trei ani. Orice jucator e de vanzare, nu doar Planic. E posibil sa plece in iarna unul-doi jucatori.

O sa vand probabil pe 6-7 milioane de euro, dar jucatorii de bani multi nu-i vand. Man nu e de 7 milioane, e de 30 de milioane. Astazi am cumparat 10% din Morutan cu 400.000 de euro. Botosani mai are inca 10%. Astazi l-am cumparat practic cu 4 milioane de euro. La Morutan nu mai vorbesc de 30-40 de milioane, fara 100 de milioane de euro nu-l las sa plece. Morutan pleaca peste 2-3 ani. Man, e posibil sa plece in vara", a declarat Gigi Becali la DigiSport.