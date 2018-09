Unirea Alba Iulia - FCSB 0-1 | Rusescu nu s-a putut abtine si i-a ironizat pe rapidisti: "Nu stiu daca e o surpriza! E o surpriza?" Ce spune despre ratarile sale: "Toate au mers asa cum trebuie!"

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!



Raul Rusescu a ratat trei mari ocazii inainte de a marca singurul gol al meciului. Atacantul este multumit ca a reusit sa marcheze in cele din urma, insa a fost constient ca a ratat prea mult in acest meci.

Raul Rusescu a trimis "sageti" si catre Giulesti atunci cand a fost intrebat despre eliminarea Rapidului din Cupa! "Vi se pare o surpriza?", a fost reactia lui Rusescu.



"A fost un meci placut, frumos pentru toata lumea. Oamenii s-au bucurat, cred ca toate au mers asa cum trebuie. Ma simt bine, dar sunt dezamagit ca am ratat cam mult. Atat timp cat Tase e pe teren, el bate. Pacat ca a ratat. Am ratat foarte mult, am avut ocazii multe si ocazii mari, dar trebuie sa fim mai relaxati la finalizare.

Nu stiu daca e o surpriza ca a fost eliminata Rapid. E o surpriza? Noi aveam obiectiv sa ne calificam si asta am facut", a declarat Raul Rusescu la finalul partidei.