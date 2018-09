Cupa Romaniei, Unirea Alba Iulia - FCSB, LIVE 21.30 | Cum arata stadionul de 2.500 de locuri pe care se disputa partida | Dica, fara fundasi centrali! Echipa probabila

Comentam impreuna toate fazele din UNIREA ALBA IULIA - FCSB pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

FCSB joaca in 16-imile Cupei Romaniei cu echipa de liga a 3-a, Unirea Alba Iulia. Partida va avea loc stadionul de la Zlatna unde vor veni 2.500 de oameni in tribune - toate biletele au fost epuizate! Nicolae Dica are batai de cap din cauza accidentarilor: Momcilovic, Balasa si Pintilii sunt indisponibili pe o perioada mai lunga.

In plus, nici Planici nu poate juca din cauza unor probleme musculare. "Planici este aproape bine. Daca el va fi apt la meciul cu Hermannstadt, el cred ca il va ajuta pe cel cu care va face cuplu si nu cred ca vom avea probleme foarte mari" a spus MM Stoica despre situatia fundasului sarb.

Ca sa acopere lotul pentru partida din aceasta seara, Nicolae Dica a luat trei juniori in lotul primei formatii: Stefan Cana, Marian Botezatu (fundasi) si Daniel Toma (mijlocas). Totusi, Dica va miza pe jucatori cu experienta, urmand ca Junior Morais sa revina pe pozitia de fundas central, acolo unde a mai jucat in acest sezon.

Echipa probabila a FCSB-ului:

Vlad - Jakolis, Nedelcu, Morais, Stan - Zlatinski, Filip - Roman, D Benzar, Morutan - Rusescu

Cupa Romaniei, in plan secund

Eliminata din Europa League, FCSB mizeaza totul pe campionat, acolo unde se afla pe primul loc cu 1 punct peste Astra si 2 puncte peste CFR Cluj. Cupa Romaniei nu mai reprezinta pentru FCSB o miza ca in trecut, echipa castigand doar de 2 ori trofeul in ultimii 10 ani.

In acest interval au venit infrangeri neasteptate - sezonul trecut a pierdut cu Hermannstadt cu 3-0 in sferturi! FCSB a fost eliminata de 11 ori in 16-imi sau in optimi in ultimii 20 de ani! Ultimul triumf in Cupa Romaniei a venit in sezonul 2014/2015.

"A fost mereu interesant si va fi mereu mai ales impotriva echipelor din esaloanelor inferioare. Se creeaza o emulatie, bla bla, o stiti pe asta, completati voi" a spus Mihai Stoica la plecarea FCSB-ului catre Zlatna.

Se joaca la Zlatna

Stadionul "Minaur" din Zlatna va gazdui partida din 16-imile Cupei Romaniei dintre Unirea Alba Iulia si FCSB, acesta fiind omologat in urma cu 2 zile de catre FRF. Stadionul a trecut prin multe lucrari pentru a fi gata pentru marele meci.

Au fost inlocuite scaunele de la tribuna 1, vestiarele au fost zugravite, a fost instalata o tribuna mobila cu o capacitate de 600 de locuri. Pana la ora meciului va fi instalata si o tabela electronica.

Sursa video: ZiarulUnirea.ro