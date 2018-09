Unirea Alba Iulia - FCSB 0-1 | Dica s-a gandit la ce e mai rau: "M-am temut sa nu intram in prelungiri!" Veste de ultim moment: cand revine Planic pe teren

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Nicolae Dica este multumit de calificare, desi recunoaste ca si-ar fi dorit sa jucatorii sai sa marcheze mai repede. Singurul gol a venit in minutul 85 de la Rusescu. Antrenorul FCSB s-a temut si de prelungiri la Alba Iulia: ratarile exasperante ale lui Rusescu&Co. l-au facut pe Dica sa ia in calcul si un meci decis dincolo de minutul 90.

Junior Morais si Filip au fost fundasii de conjunctura ai FCSB in acest meci, insa Dica spera sa se poata baza pe Planic la meciul de campionat de duminica. Planic s-a antrenat singur si ar putea fi pe teren la partida cu Hermannstadt.

"Meciurile de Cupa sunt jocuri dificile. Ma asteptam sa marcam mai repede. Daca reuseam asta, dadeam mai multe goluri. Este bine ca am reusit sa castigam jocul si am mers mai departe. Nu aveam ce sa fac, am ales sa joc cu Filip si Junior fundasi centrali. Ma gandeam ca vom intra in prelungiri si nu era bine pentru noi pentru ca ne astepta un meci greu peste trei zile.

Nu sunt suparat pe Tanase, se intampla sa mai ratezi penalty-uri. Sper ca maine sa nu mai apara vreo problema in afara de cele pe care le avem. Cred ca Planic isi revine pana la meciul de campionat, in ultima zi s-a antrenat singur", a declarat Nicolae Dica la finalul partidei.