Varela a gasit un "Becali" si in Grecia: "Nu vorbeste la TV, dar vine la hotel si ne spune cand jucam prost!" Cum a plecat de la FCSB: "Am vorbit cu Gigi si a inteles!"

Fernando Varela a plecat in 2016 din Romania, insa nu duce prea mult dorul Ligii 1.

Fundasul central spune ca si noul sau patron de la PAOK Salonic este la fel de vulcanic ca Gigi Becali, singura diferenta fiind ca Ivan Savvidis nu isi critica jucatorii in presa.

Patronul lui PAOK a investit o suma importanta si se asteapta ca Razvan Lucescu sa ii aduca titlul de campion in Grecia.

"Presiunea e foarte mare din partea patronului asa cum era si cu Gigi. Avem si aici presiune din partea patronului pentru ca vrea sa castige. El a investit foarte mult in ultimii 6 ani si a castigat doar o Cupa. Presiunea e mare, trebuie sa castigam titlul si cred ca viata unui fotbalist este la fel. Patronul nostru nu vorbeste la televizor cum o face Gigi Becali, dar vine la hotel si iti spune in fata cand joci bine si cand joci prost pentru ca el da bani si poate sa vorbeasca la fel ca Gigi Becali. Ne plateste la zi si poate sa vorbeasca ceea ce vrea. El nu iese la televizor pentru ca stie ca noi intelegem ca trebuie sa muncim si sa jucam din ce in ce mai bine", a declarat Varela pentru Fanatik.

Varela a povestit si cum l-a convins pe Gigi Becali sa-l lase sa plece de la FCSB. Becali nu a fost de acord initial cu oferta grecilor, insa jucatorul a reusit sa-l convinga dupa o discutie privata.

"Cand un jucator de valoare are o oferta nu vrei sa il lasi sa plece asa repede pe bani putini. El voia cat mai multi bani. La un moment dat nu a ajuns la un acord cu PAOK si am vorbit cu Gigi. A inteles si m-a lasat sa plec ca sa fie bine pentru mine", a mai precizat Varela.

Varela a jucat la Vaslui in sezonul 2012-2013, iar apoi au urmat trei petrecuti la FCSB. A castigat doua titluri de campion, o Cupa a Romaniei si doua Cupe ale Ligii cu FCSB.