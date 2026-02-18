Florinel Coman (27 de ani) a mai dat cu piciorul la o șansă, de a-și pune amprenta pe o reușită pentru Al-Gharafa.

Marți, în ultima etapă a Ligii Campionilor, formația din Doha a primit vizita celor de la Traktor-Sazi (Iran) într-o partidă de totul sau nimic pentru gazde. Având o adversară deja calificată în față, Al-Gharafa avea nevoie de victorie, plus de un joc favorabil al rezultatelor, pentru o clasare între primele 8. Un astfel de deznodământ ar fi trimis Al-Gharafa în optimile Champions League.

Cu Coman titular, arabii au dat-o însă în bară! Încă o dată și într-o nouă competiție. Al-Gharafa a pierdut în fața celor de la Traktor, scor 0-2, și a părăsit Liga Campionilor. De remarcat că, dacă ar fi câștigat meciul, Al-Gharafa s-ar fi clasat pe 7, poziție calificantă în optimi, în condițiile în care toate echipele din față, Sharjah (Emirate), Al-Sadd (Qatar) și Al-Duhail (Qatar) au pierdut.

„Românul Coman a avut cea mai bună ocazie din prima repriză“

Eliminarea din Champions League a întregit seria eșecurilor pe care le-a avut Al-Gharafa, unul după altul, în ultimele săptămâni.

În acest moment, „leoparzii“ au șase înfrângeri în ultimele șapte partide, în toate competițiile! În cinci dintre aceste meciuri pierdute, Coman a fost pe teren. Inclusiv ieri, în duelul cu Traktor-Sazi (0-2), în care a prins 83 de minute pe gazon.

„Românul Coman a avut cea mai bună ocazie pentru Al-Gharafa, în prima repriză, însă șutul său a fost reținut de portarul iranian“, a notat jurnalistul Mahab Zayed în cronica partidei de ieri.

Problema e că eliminarea din Champions League, care a venit după pierderea locului 1 în campionat și o înfrângere cu 0-7 cu Al-Ittihad (Arabia Saudită) a întărit convingerea că lotul lui Al-Gharafa trebuie să fie refăcut din temelii, în vară. Iar schimbările care urmează îl vizează și pe Florinel Coman, după cum Sport.ro a explicat aici.

„Al-Gharafa a dat cu piciorul la o șansă uriașă de calificare în ultima etapă din Champions League. Tot parcursul echipei, în această ediție a competiției, a fost marcat de fluctuații mari. Atât în privința rezultatelor, cât și în ceea ce privește jocul echipei. La Al-Gharafa, e nevoie de o reformă radicală și dureroasă“, a concluzionat presa arabă