Cum COMENTEAZA Gigi Becali alegerea arbitrului pentru derby-ul cu Dinamo: "Daca vrei sa fii smecher, arbitrezi in stil european"

Dinamo - FCSB se joaca duminica, 16 februarie, de la ora 20:00.

Derby-ul dintre Dinamo si FCSB se anunta a fi unul intens, atat pe teren, cat si in afara lui. Galeriile s-au mobilizat si anunta ca vor face spectacol in seara meciului.

In ceea ce priveste arbitrajul, Horatiu Fesnic a fost delegat sa conduca cel mai asteptat duel al Romaniei de la centru. Gigi Becali a vorbit in exclusivitate in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" despre delegarea facuta.

"Eu zic ca e cea mai buna delegarea lui Fesnic. E arbitrul de care imi place cel mai mult, greseste rar, e foarte ferm si nu sta la vrajeala, nu are emotii.

Fluiera si nu sta la discutii. Nu se sta la barfa cu jucatorii, imi place de el. Este arbitru, imi place atitudinea lui din teren, cum fluiera. Orice fault e fault, nu ca stai putin, las jocul sa fie mai tare, la Fesnic nu exista, arbitreaza in stil european. Fotbalul e fotbal, nu se da la gioale, se joaca cu mingea. Fesnic fluiera, nu-si face viata grea.

Pac, pac, fluierat! Da fault. Comunica cu jucatorii, dar daca vin jucatorii la el le spune <<bai, du-te de aici>>. Imi place comportamentul lui. Nu ca <<stai putin ca las eu jocul mai tare, ma dau smecher>>, daca vrei sa fii smecher, arbitrezi in stil european.

La el nu exista sa joci tare, ori joci mingea, ori, la Fesnic nu e kickboxing. Nu am vazut nici in Anglia, nicaieri. Eu vad peste tot in Europa, daca nu joci mingea, e fault", a declarat Gigi Becali la PRO X.