Lovitura pe care o pregateste Gaz Metan! Cine vine sa ii ia locul lui Mihai Teja. Negocieri avansate!

Mihai Teja a batut palma cu Becali si urmeaza sa semneze cu FCSB.

Gaz Metan pregateste o adevarata lovitura, pentru situatia foarte probabila in care se va desparti de Mihai Teja.

Conform unor surse apropiate clubului, Gaz Metan este in negocieri avansate cu Edi Iordanescu, antrenorul ales in vara de campioana CFR Cluj sa duca echipa in Champions League.

Iordanescu Jr. e liber de contract de jumatate de an, dupa un scurt mandat la CFR, si a anuntat ca va reveni in fotbal in aceasta iarna.

In zilele urmatoare va avea loc o noua runda de negocieri intre Edi Iordanescu si conducerea clubului din Medias.

Gazul are si un "plan B". Daca nu reuseste sa il convinga pe Iordanescu, echipa va reintra pe mainile lui Cristi Pustai, care se afla deja in conducerea clubului.