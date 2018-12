Singurul adversar pe care nimeni nu l-a invins pana acum! Florian Ceafalau, despre luptatorul celebru care a ajuns in coma dupa un KO

Adonis Stevenson a ajuns in coma dupa ce a incasat un KO.

Cea mai mare victorie din cariera unui luptator, fie ca e vorba de box, kickbox sau MMA, este sa se retraga cu capul intreg la finalul carierei.

Cel mai bun exemplu este Floyd Mayweather, cel care nu si-a luat KO niciodata in cariera, ba mai mult nici nu a fost trimis la podea. Criticat de toti pentru stilul defensiv, americanul este exemplul perfect de cum trebuie sa arate o cariera sanatoasa.

Mayweather s-a retras cu o avere in cont si cu toate "tiglele pe casa", ceea ce nu se poate spune despre toti luptatorii in momentul care decid sa spuna "stop".

Spre deosebire de alte sporturi, unde poti trage de tine sa plimbi o minge de colo colo, in sporturile de lupta varsta devine inamicul tau direct, te poate distruge. Am vazut nenumarate cazuri de campioni ce nu au stiut cand sa se opreasca si au devenit aproape legume dupa ce au incasat KO dupa KO.

Cel mai cunoscut exemplu este Chuck Liddell, fostul super campion din UFC, cel care a tras de el inadmisibil de mult si a incasat KO-uri de care nu avea nevoie. Totul pentru ce, pentru un cec? Sigur, sunt constient ca luptatorii nu au prea multe optiuni dupa ce isi termina cariera, insa pana acum nu stiu pe nimeni care sa fi reusit sa invinga timpul, un adversar care iti da KO mai devreme sau mai tarziu. Ca Chuck Liddell sunt foarte multi. Sa nu il uitam pe marele Muhammad Ali, ajuns o leguma din cauza pumnilor incasati in ring.

Un alt astfel de caz s-a intamplat recent, cand unul dintre cei mai mari campioni din box din ultimul deceniu, Adonis Stevenson, un canadian considerat unul dintre cei mai tari puncheri din istoria boxului, a ajuns in coma dupa ce a incasat un KO.

Stevenson era exact genul de la care nu te asteptai sa se intample asta. In cariera a avut 29 de victorii, din care 24 prin KO, si o singura infrangere, in 2010. Nu a fost genul incasator, si-a facut praf adversarii de obicei si nu a iesit cu "damage" prea mare din meciuri.

Timpul insa a fost cel mai mare adversar de-al sau. Ajuns la 41 de ani, Adonis nu a stiut sa spuna stop. A boxat pana in ziua in care un adversar cu mult sub nivelul sau l-a trimis in coma, o coma in care a stat 3 saptamani, avand nevoie de aparate ca sa supravietuiasca.

Stevenson, intre timp, s-a trezit, insa restul luptatorilor cand se vor trezi? Viata in ring este extrem de dura, si, uneori, e si mai dura in afara lui. Dar mai bine dai piept cu greutatile vietii cu capul pe umeri, decat sa ajungi sa nu iti mai recunosti familia pentru cateva zeci, sute de mii. Banii nu cumpara nici fericirea, nici sanatatea! Nu in astfel de cazuri, cel putin. Nu uitati ca pe Michael Schumacher, unul dintre cei mai bogati sportivi din lume, nu l-a ajutat cu nimic averea cand s-a lovit la cap si a ajuns o leguma. Nu a reusit nimeni pana acum sa invinga timpul, nu veti reusi nici voi. Agatati-va manusile in cui inainte sa va agate ele pe voi.