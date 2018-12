"De Craciun se mai intampla si minuni pentru unii" Dan Alexa, ATAC DUR la Meme Stoica! "A facut tot posibilul sa nu ajung la FCSB"

Dan Alexa a anuntat ca nu va semna cu FCSB si l-a atacat pe Meme Stoica. Alexa a spus ca acesta din urma a facut tot posibilul ca el sa nu ajunga pe banca stelistilor, insa a mentionat si ca i-a spus lui Gigi Becali ca el nu va putea lucra niciodata cu Meme.

"Am avut o disctie cu domnul Becali. Despre fotbal si despre viata. Nu am decis nimic atunci ca sa lucram impreuna la Steaua. Ca si Mihai Teja, eu sunt su contract. Ca sa ajungi la discutii si sa preiei o echipa, trebuie sa fie implicat si clubul meu, Dunarea Calarasi. A fost doar o discutie si ne-am bucurat ca s-a legat o prietenie.

Totusi, i-am spus clar domnului Becali ca, daca vom colabora vreodata, nu vreau sa am vreo legatura cu Mihai Stoica! Stiu ce relatie ii leaga pe ei, dar stiu ca nu a fost de acord absolut deloc ca eu sa vin la Steaua!

Si a facut tot posibilul ca eu sa nu ajung acolo! De Craciun se mai intampla si minuni pentru unii... Nu vin la Steaua! Revenind la lucruri serioase, nu s-a pus niciodata problema ca eu sa plec imediat de la Calarasi.

Eu si domnul Becali am dorit sa ne cunoastem, sa discutam si sa vedem daca avem lucruri in comun. Avem foarte multe in comun si ii multumesc domnului Becali. Ii urez succes atat dansului, cat si lui Mihai Teja, daca va semna cu Steaua", a spus Dan Alexa pentru GSP.