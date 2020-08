Lovitura incredibila incercata de Dinamo! "Cainii" vor sa il aduca pe Cosmin Moti si sa il faca capitanul echipei

Dupa transferurile lui Vlad Achim (31 ani), Janusz Gol (34 ani) si Adam Nemec (34 ani), Dinamo incearca o noua lovitura de imagine, prin aducerea unui alt veteran.

“Ros-albii” il doresc pe Cosmin Moti, care este legitimat acum la Ludogoret Razgrad. Fundasul central roman a fost titular in 5 din cele 7 partide jucate de echipa sa in noul sezon, inscriind si un gol, dar Ludogoret a inceput slab noua stagiune, pierzand Supercupa impotriva lui Lokomotiv Plovdiv (0-1), cedand fotoliul de lider in fata lui TSKA Sofia, dupa ce a fost invinsa in prima etapa din A PFG de Botev Vratsa (1-3), si fiind eliminata din turul secund al preliminariilor Champions league, de catre danezii de la FC Midtjylland (0-1).

Moti mai are contract cu bulgarii pana in iunie 2021, iar daca acesta va hotari sa il duca la final, atunci Dinamo il asteapta, in vara viitoare, cu un contract pentru un sezon, cu optiune de prelungire pentru inca unul. In Bulgaria, el are un salariu de 400.000 de euro pe an, dar jucatorii lui Ludogoret au fost de acord cu masurile propuse recent de conducerea clubului, acceptand taieri intre 30 si 50% din salarii, dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus si diminuarea bugetului.

Cosmin Moti (35 ani) a mai fost legitimat la CSM Resita, FC “U” Craiova si Siena, in timp ce pentru Dinamo a evoluat intre 2005 si 2012, jucand 222 de meciuri si inscriind 6 goluri. El a fost pe teren la ultimul titlu cucerit de Dinamo, in 2007, cand a facut pereche in centrul defensivei cu Radu Stefan. De asemenea, a mai cucerit, in tricoul “cainilor”, Cupa Romaniei (2011-2012) si Supercupa Romaniei (2005).

A evoluat la Ludogoret Razgrad in ultimele 8 sezoane, castigand tot atatea titluri de campion al Bulgariei, dar si o Cupa a Bulgariei si patru Supercupe. De asemenea, cu gruparea de la sud de Dunare, a jucat de doua ori in grupele Champions League si de alte patru ori in cele ale Europa League. El are 15 selectii la echipa nationala de seniori a Romaniei, dar nu a mai fost convocat pentru ultimele actiuni. Moti unul dintre idolii galeriei dinamoviste, dupa evolutiile avute in tricoul echipei, dar si dupa eliminarea FCSB, in 2014, in play-off-ul Champions League, cand a intrat in poarta inaintea loviturilor de departajare si a aparat suturile lui Parvulescu si Rapa.