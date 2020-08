Cosmin Moti stie sa si marcheze! Fostul dinamovist a reusit sa inscrie un gol in victoria lui Ludogoret

Ludogoret a castigat cu 2-1 in fata Slaviei Sofia, intr-un meci din etapa a doua a campionatului Bulgariei.

Cosmin Moti a reusit sa marcheze un gol din penalty, in minutul 79. Pentru campioana Bulgariei au mai punctat Cicinho in minutul 44 si Tchibota 73.

In prima etapa, Ludogoret a pierdut neasteptat in fata echipei Botev Vrata, cu scorul de 1-3. Dragos Grigore a fost rezerva si a fost introdus pe teren in minutul 65. Cosmin Moti a fost integralist, iar in minutul 88 a primit cartonasul galben.

Claudiu Keseru s-a videcat de coronavirus, dupa ca in urma cu o saptamana el si cu brazilianul Jorginho au fost testati pozitiv. Cu toate acestea, atacantul roman inca nu a fost luat in lotul echipei.