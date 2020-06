GOL FULGER marcat de Cosmin Moti! Fundasul roman a deschis scorul pentru Ludogorets in mai putin de un minut de la fluierul de start: scor de tenis in favoarea campioanei din Bulgaria

Ludogorets s-a impus cu 6-1 in fata lui Lokomotiv Plovdiv.

Moti a fost titular si integralist si a reusit sa deschida scorul in mai putin de un minut de la fluierul de start al partidei.

Internationalul roman de 35 de ani a marcat cu capul si a fost in fata primei sale reusite din acest campionat.

Ludogorets s-a impus cu 6-1 la finalul meciului, iar cei care au mai reusit sa marcheze au fost Wanderson (13', 22'), Cauly (35'), Jorginho (74'), Tchibota (87'). Golul oaspetilor a fost inscris de Muslimovic (67').

Dragos Grigore a fost prezent pe banca de rezerve pentru Ludogorets, in timp ce Keseru nu a fost in lot. Atacantul s-a operat recent in Bulgaria si nu va mai putea evolua in acest sezon.