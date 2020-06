Bulgarii ne-au pus gand rau! Vor sa ne bata la Sofia si sa mearga ei la Euro: "Ma tot ameninta, ei asta cred!" Ce spune eroul lui Ludogorets, Cosmin Moti

Cosmin Moti vrea 10 campionate cu Ludogorets! Are deja 7.

In Bulgaria, Moti, Dragos Grigore si Keseru au meciurile lor cu colegii. Toata lumea viseaza sa joace la Euro! Romania e pregatita de Euro. Stadioanele sunt gata in toamna, iar calea ferata spre otopeni intra si ea in linie dreapta, se monteaza sinele.

"Ei ma tot ameninta. Ei cred ca Blgaria o sa bata Romania in finala pentru calificari. Important e sa trecem noi de Islanda si ei de Ungaria", a spus Cosmin Moti pentru PRO TV.

Moti nu se gandeste la retragere, dar vrea sa se faca bulgar cu acte in regula.

"Discutii au fost, dar deocamdata vreau sa ajung la 10 campionate castigate cu Ludogorets si dupa aia o sa ma gandesc foarte bine", a mai spus Moti.