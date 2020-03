Reactia lui Cosmin Moti dupa ce patronul lui Ludogoret a fost depistat cu coronavirus! Ce spune fotbalistul roman

Moti a vorbit despre situatia patronului echipei bulgare.

Kiril Domuschiev a fost depistat cu coronavirus. Patronul lui Ludogoret, in varsta de 50 de ani, a facut un al doilea test de Covid-19 si acum asteapta raspunsul. Keseru, Moti si Dragos Grigore sunt fotbalistii romani care joaca pentru echipa din Bulgaria.

Cosmin Moti a vorbit despre situatia lui Domuschiev, dar si a colegilor sai de la Ludogoret.

"Mi-am dat seama ca s-a intamplat ceva, pentru ca am multe apeluri pierdute cu numere de Romania. Am vazut anuntul patronului nostru, imi pare rau, dar totul va fi bine. Noi, jucatorii, suntem in vacanta pentru 8 zile, suntem ok. Suntem la Razgrad, nu la Varna, cum spuneau unii. La noi in baza nu a intrat nimeni, toata lumea e ok. Suntem o familie, o sa vedem cat dureaza perioada asta, pentru ca probabil se va prelungi. Nu l-am vazut de foarte mult timp pe patronul nostru. In sensul ca nu ne-am intalnit. Stiu sigur ca nici nu a fost la meciul nostru de la Milano, cu Inter, iar la partida tur de acasa parca a venit doar fratele sau. Patronul nostru sta mai mult prin Spania, unde are o resedinta", a spus Moti pentru Fanatik.