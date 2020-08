LOVITURA IMPORTANTA data de Anamaria Prodan la Hermannstadt! A adus jucatorul pe care Gigi Becali il voia la FCSB

Anamaria Prodan a facut un transfer important pentru sezonul urmator la Hermannstadt.

Impresara are ganduri mari din sezonul urmator pentru Hermannstadt, pe care vrea sa o vada in playoff sub conducerea lui Ruben Albes.

Astfel, Anamaria a dat prima lovitura pe piata transferurilor. Conform Gazetei Sporturilor, Hermannstadt s-ar fi inteles cu fotbalistul lui Gaz Metan, Boubacar Fofana, care ramane liber de contract la finalul sezonului.

Mijlocasul ar urma sa semneze o intelegere valabila pe urmatorii doi ani.

Gigi Becali l-a vrut pe Fofana la FCSB in iarna, insa Gaz Metan a cerut 250 000 de euro pe el, motiv pentru care patronul a renuntat.