Victorie URIASA sub ochii PATROANEI! Anamaria Prodan, selfie in tribunele arenei din Sibiu! Hermannstadt e in mare forma

Anamaria Prodan incepe sa culeaga roadele la Hermannstad. Sibienii au invins Viitorul in aceasta seara, scor 2-0.

Hermannstadt a invins liderul din playout in aceasta seara chiar sub ochii patroanei Anamaria Prodan. Echipa din Sibiu s-a impus in fata Viitorului, scor 2-0, iar Anamaria Prodan a profitat si a facut un selfie in tribunele arenei.

4 victorii si un egal este palmaresul lui Hermannstadt in ultimele 5 meciuri. Echipa are o alta fata de la sosirea lui Ruben Albes si a Anamariei Prodan la echipa si sibienii se pregatesc de un nou sezon in Liga 1.