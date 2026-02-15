OFICIAL Al patrulea antrenor al sezonului la Nottingham Forest, instalat astăzi!

Al patrulea antrenor al sezonului la Nottingham Forest, instalat astăzi! Premier League
”Pădurarii” se luptă din greu pentru menținerea în Premier League.

Nottingham ForestVitor Pereirasean dycheAnge PostecoglouNuno Espirito Santo
Nottingham Forest a oficializat duminică numirea lui Vitor Pereira

Antrenorul portughez îi succede lui Sean Dyche şi devine deja al patrulea tehnician care ocupă banca unui club clasat pe locul 17 în Premier League şi în pericol de retrogradare.

Vitor Pereira, noul manager al lui Nottingham Forest

Clubul, care ocupă locul 17 în Premier League, a anunţat joi plecarea prematură a lui Sean Dyche, care îl succedase pe Ange Postecoglou în octombrie, la o lună după sosirea acestuia în locul lui Nuno Espirito Santo.

Vitor Pereira (57 de ani) a fost angajat cu un contract pe 18 luni.

Portughezul antrenase ultima dată tot în Premier League, pe codașa Wolverhampton

Concediat în noiembrie 2025 de Wolverhampton - ultima echipă din Premier League, cu doar nouă puncte în 26 de etape -, fostul antrenor al Fenerbahçe şi Flamengo nu a reuşit să obţină nicio victorie în primele zece etape ale sezonului din Premier League (2 egaluri, 8 înfrângeri).

Cu toate acestea, el i-a convins pe proprietarul Forest, Evangelos Marinakis, şi pe Edu Gaspar, directorul sportiv, să îi încredinţeze frâiele clubului pentru a asigura menţinerea în ligă.

Pereira va fi însoţit în această misiune de compatrioţii Filipe Jorge Monteiro Almeida (antrenor secund), Luis Miguel Moreira Da Silva (antrenor secund), Bruno Filipe Araujo De Moura (responsabil cu pregătirea fizică şi analiza adversarilor) şi Pedro Simao Capela Silva Lopes (analist al adversarilor), informează news.ro.

VIDEO Nottingham Forest - Wolverhampton 0-0 în ultima etapă din Premier League

