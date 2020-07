"Eram mandra! A venit sa ne invete fotbal!" Cum se apara Anamaria Prodan dupa ce a intrat pe teren sa-l imbratiseze pe Ruben Albes!

Anamaria Prodan a intrat pe teren dupa meciul dintre FC Hermannstadt si FC Viitorul, riscand o amenda de 40.000 de lei.

La cateva ore de la aparitia imaginilor care au starnit reactii pe tot internetul, impresara s-a aparat spunand ca totul s-a petrecut la cateva zeci de minute de la incheierea partidei.

"Se terminase meciul de 30 de minute. Toata lumea a plecat. A ramas antrenorul ca sa discute cu mine si prietenii. Jucatorii plecasera din stadion. Vedeti pe cineva la stadion? Nu era nimeni! Eu zic ca nu sunt pasibila de amenda! Nu am coborat acolo cand erau jucatori pe teren sau cand jucatorii erau la vestiar. Toata lumea plecase! Nu era nimeni la stadion si avem toti testele facute.

Era vorba de o bucurie mare si de mandrie. Lumea zicea ca 'Anamaria a distrus Sibiul, Anamaria l-a dat afara pe Miriuta si a adus un no name de pe strada, cu bluza deschisa pana la buric'. Noi nu am ajuns sa-i invatam pe spanioli sa se imbrace!

Mi-a fost greu sa ii explic de ce a fost aceasta rautate la adresa lui. In Spania nu e asa, lumea te judeca dupa ce faci pe teren. El era in Romania de cateva ore si lumea zicea ca e penibil, ca nu are legatura cu fotbalul si ca e Enrique Iglesias.

El a venit sa-i invete fotbal! O sa vedeti ca va fi printre cei mai mari antrenori pe care ii are Romania si o sa vedeti unde ajunge", a declarat Anamaria Prodan, potrivit Digi24.