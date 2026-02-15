GALERIE FOTO Estavana Polman, de neoprit! Calificare pentru Rapid, care continuă lupta pentru trofeul EHF European League

Estavana Polman, de neoprit! Calificare pentru Rapid, care continuă lupta pentru trofeul EHF European League Handbal
Partenera fostului mare fotbalist olandez Rafael van der Vaart a fost MVP în ultimul meci european al giuleștencelor.

CS Rapid Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală ale competiţiei de handbal feminin EHF European League, după ce a învins formaţia norvegiană Tertnes Bergen cu scorul de 30-28 (16-13), duminică, la Ulset, într-un meci din Grupa C.

Tertnes Bergen - Rapid 28-30 - Estavana Polman a înscris 8 goluri

Rapid, care este neînvinsă, a dominat meciul de la un capăt la altul.

Golurile echipei bucureştene au fost înscrise de Estavana Polman (vezi galeria foto) - 8, Albertina Da Cruz Kassoma De Almeida 5, Mariana Ferreira Lopes 4, Aissatou Kouyate 4, Djazz Moreen Clara Chambertin 2, Gabriela Maria Tulea 2, Alexandra Toepfner 2, Viktoria Şamanovskaia 2, Dorina Korsos 1.

Diana Cristiana Ciucă a apărat 5 şuturi (16,67%).

Pentru scandinave au punctat Nora Evelina Cecilia Rosenberg 9 goluri, Avril Mikkelsen Frei 5, Stella Waagan Kruse 4, Birgitte Karlsen Hagen 3, Emma Holtet 2, Marthe Hatloey Walde 1, Sara Eline Lauritzen 1, Fanny Skindlo 1, Maria Bergslien Gald 1, Marie Kristine Rokkones Hansen 1.

Helle Kjellberg-Line a avut 9 intervenţii (25,71%).

În celălalt meci al grupei, Lokomotiva Zagreb o va înfrunta duminică pe VfL Oldenburg.

Rapid, lider în Grupa C și deja calificată în sferturile EL

CS Rapid Bucureşti conduce în clasament, cu 8 puncte (5 jocuri), urmată de Lokomotiva Zagreb, 5 p (4 j), Tertnes Bergen, 3 p (5 j), VfL Oldenburg, 2 p (4 j). 

Primele două clasate se vor califica în sferturi.

În ultima etapă, pe 22 februarie, CS Rapid o va înfrunta pe Lokomotiva Zagreb, la Bucureşti.

Agerpres

