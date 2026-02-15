Furie la Ovidiu: „Vă rupem picioarele!” Amenințări la adresa conducerii și a jucătorilor după eșecul cu Farul

Federica Brignone, aur la slalom uriaș și o situație RARISIMĂ pe podium! Italianca, impecabilă după accidentarea gravă de anul trecut

Concluzia lui Ianis Zicu după Farul - Rapid 3-1. Ce a spus antrenorul despre Denis Alibec

Estavana Polman, meci de excepție pentru Rapid chiar cu Rafael van der Vaart în tribune. Ce a reușit MVP-ul Mondialului din 2019

Estavana Polman, meci de excepție pentru Rapid chiar cu Rafael van der Vaart în tribune. Ce a reușit MVP-ul Mondialului din 2019

CS Rapid Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală ale competiţiei de handbal feminin EHF European League, după ce a învins formaţia norvegiană Tertnes Bergen cu scorul de 30-28 (16-13), duminică, la Ulset, într-un meci din Grupa C.

Tertnes Bergen - Rapid 28-30 - Estavana Polman a înscris 8 goluri

Rapid, care este neînvinsă, a dominat meciul de la un capăt la altul.

Golurile echipei bucureştene au fost înscrise de Estavana Polman (vezi galeria foto) - 8, Albertina Da Cruz Kassoma De Almeida 5, Mariana Ferreira Lopes 4, Aissatou Kouyate 4, Djazz Moreen Clara Chambertin 2, Gabriela Maria Tulea 2, Alexandra Toepfner 2, Viktoria Şamanovskaia 2, Dorina Korsos 1.

Diana Cristiana Ciucă a apărat 5 şuturi (16,67%).

Pentru scandinave au punctat Nora Evelina Cecilia Rosenberg 9 goluri, Avril Mikkelsen Frei 5, Stella Waagan Kruse 4, Birgitte Karlsen Hagen 3, Emma Holtet 2, Marthe Hatloey Walde 1, Sara Eline Lauritzen 1, Fanny Skindlo 1, Maria Bergslien Gald 1, Marie Kristine Rokkones Hansen 1.

Helle Kjellberg-Line a avut 9 intervenţii (25,71%).

În celălalt meci al grupei, Lokomotiva Zagreb o va înfrunta duminică pe VfL Oldenburg.

Rapid, lider în Grupa C și deja calificată în sferturile EL

CS Rapid Bucureşti conduce în clasament, cu 8 puncte (5 jocuri), urmată de Lokomotiva Zagreb, 5 p (4 j), Tertnes Bergen, 3 p (5 j), VfL Oldenburg, 2 p (4 j).

Primele două clasate se vor califica în sferturi.

În ultima etapă, pe 22 februarie, CS Rapid o va înfrunta pe Lokomotiva Zagreb, la Bucureşti.