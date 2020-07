Alt antrenor, acelasi sistem! Jocul bun al lui Hermannstadt din ultimele etape, explicat de fostul antrenor: "S-a revenit la modulul jucat de mine!" Atac la Anamaria Prodan

Hermannstadt a remizat pe teren propriu cu Sepsi, 2-2 si a ajuns la al patrulea meci fara infrangere din playout.

Sibienii se mentin deasupra liniei de barajul pentru retrogradare, iar Vasile Miriuta are explicatii pentru jocul bun al lui Hermannstadt cu Ruben Albes pe banca, dupa ce spaniolul a debutat cu doua infrangeri.

"Dupa ce am fost demis din playout, fara ca echipa sa piarda in primele meciuri, la cateva meciuri l-au adus pe antrenorul spaniol, au avut doua jocuri la inceput in care au schimbat sistemul, iar dupa ce s-a revenit la modulul pe care l-am jucat eu, echipa a inceput din nou sa joace si au facut 10 puncte in ultimele 4 meciuri", a spus Vasile Miriuta.

Intrebat de declaratiile Anamariei Prodan, care a spus dupa demiterea lui ca oficialii clubului aveau in plan sa il dea afara inainte ca ea sa vina la conducere, Miriuta a raspuns transant:

"Cine a fost persoana care a declarat? Doamna Reghecampf a venit actionar la club, nu stiu ce bani a bagat si ce nu a bagat, pe banii dansei si a celorlalti actionari nu pot conduce. Ca a venit doamna Prodan si nu a vrut sa mai lucreze cu Miriuta, nu e nicio problema.

Nu mi se pare normal ce se intampla acum la Sibiu, sunt organe care trebuie sa stie foarte bine ce si cum", a declarat Vasile Miriuta la PRO X.