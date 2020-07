Continua Hermannstadt seria MIRACULOASA? Ce spune Ruben Albes, antrenorul adus de Anamaria Prodan

Sibiul a castigat ultimele trei partide din play-out si vrea sa o bata si pe Sepsi!

Dupa trei victorii consecutive, echipa lui Ruben Albes a urcat pe a patra pozitie din play-out, la 6 puncte deasupra locurilor retrogradabile. Antrenorul spaniol al sibienilor nu vrea sa se opreasca aici si planuieste sa obtina victoria si in meciul cu Sepsi Sfantu Gheorghe, care se va disputa sambata, incepand cu ora 18:00.

"Este un meci foarte important pentru A.F.C.Hermannstadt. Imi place Sepsi OSK. Este o echipa buna, care preseaza foarte bine in teren si au jucatori puternici, duri. Au fotbalisti foarte buni atat in primul 11, cat si pe banca de rezerve. Este un nou test pentru noi sa ne aratam nivelul de pregatire si sa incercam sa ajungem la forma care sa ne aduca inca o victorie. Echipa noastra joaca mereu la victorie, in fiecare meci. Aceasta este mentalitatea noastra acum. Fotbalul este despre victorie!", a declarat Ruben Albes, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt intr-un comunicat de presa emis astazi de clubul sibian.

In tur, scorul a fost 1-1. Daca bate, Sibiul trece peste Sepsi in clasament. Ambele echipe au, im prezent, cate 27 de puncte.