Meriton Korenica (29 de ani) va rata foarte probabil toate meciurile pe care le mai are de disputat FCSB în 2026.

Meriton Korenica, OUT în 2026 de la FCSB?!

Accidentarea sa din meciul pierdut contra Corvinului Hunedoara (0-1) este mult mai gravă decât se credea inițial, conform fanatik.ro.

Înlocuit în minutul 82 al confruntării de pe Arena Națională, internaționalul kosovar are probleme la ligamente, iar Reghecampf vrea să își asume cât mai puține riscuri.

Duelurile pe care le poate rata Korenica

Prin urmare, fotbalistul adus la începutul lui septembrie pentru 600.000 de euro de la CFR Cluj riscă să rateze următoarele partide: FC Argeș - FCSB (22 noiembrie), FCSB - Csikszereda (28 noiembrie), FCSB - Csikszereda (1 decembrie, Cupa României), Farul - FCSB (4 decembrie), FCSB - Sepsi (aproximativ 12 decembrie) și FC Botoșani - FCSB (circa 19 decembrie).

În sezonul curent, Meriton Korenica a strâns nouă meciuri și a marcat un gol pentru FCSB.