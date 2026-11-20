Incidentul s-a produs în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, când Tamaș ar fi agresat fizic doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani. Deși inițial victimele le-ar fi transmis polițiștilor că nu doresc să depună plângere, acestea s-au răzgândit ulterior și au formulat plângeri penale.

Joi seară, fostul fundaș a fost adus din nou în București, în baza unui mandat de aducere, după ce plecase la Brașov. Acesta a fost audiat timp de aproximativ două ore la Secția 27 de Poliție, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore.

Procurorii solicită arestarea fostului fundaș

Tamaș a ieșit de la audieri încătușat, cu gluga pe cap, și a fost transportat la Judecătoria Sectorului 3, unde urmează să fie analizată solicitarea procurorilor privind arestarea preventivă pentru 30 de zile, informează Golazo.

Potrivit autorităților, cercetările sunt desfășurate de polițiștii Secției 27, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Fostul internațional primise anterior și o amendă contravențională de 2.000 de lei.

Gabi Tamaș, carieră impresionantă

Fost internaţional român cu 67 de selecţii şi 3 goluri pentru echipa naţională a României, Gabriel Tamaş a reprezentat România inclusiv la Campionatul European UEFA EURO 2008, fiind timp de peste un deceniu unul dintre cei mai apreciaţi fundaşi centrali ai generaţiei sale.

În cariera de jucător, Gabriel Tamaş a evoluat în campionate importante ale Europei, precum Premier League, LaLiga, Ligue 1, SuperLiga Turciei sau Premier Liga din Rusia, bifând prezenţe pentru cluburi importante precum Dinamo Bucureşti, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre, West Bromwich Albion, Cardiff City, Watford, FCSB, Hapoel Haifa, FC Voluntari sau Petrolul Ploieşti.

După retragerea din activitate, Gabriel Tamaş şi-a început parcursul în conducerea fotbalistică, ocupând funcţia de preşedinte la FC Voluntari, iar ulterior pe cea de director sportiv la Concordia Chiajna