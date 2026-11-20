Henn este considerat cel mai bun antrenor din istoria Estoniei

Jurgen Henn este foarte respectat în fotbalul din regiunea baltică, fiind considerat unul dintre cel mai valoros manager din istoria fotbalului estonian, deși are doar 39 de ani, fiind considerat superior lui Igor Prins, Tarmo Ruutli, Marko Kristal și Martin Reim.

El a cucerit patru titluri consecutive de campion cu Flora Tallinn (2019-2020) și patru titluri de antrenor al anului în Estonia și a fost primul manager care a reușit calificarea în grupele unei competiții europene cu un club din această țară (Conference League / 2021-2022 / 5 puncte în Grupa B, din care au mai făcut parte Gent, Partizan Belgrad și Anorthosis Famagusta).

Acesta s-a alăturat "Sinisargid", în decembrie 2023, ca asistent al elvețianului Thomas Haberli, iar pe 15 mai 2024 a fost numit la cârma reprezentativei baltice, de către conducerea Eesti Jalgpalli Liit. În ultimii doi ani, Estonia a reușit victorii cu Azerbaidjan (3-1), Moldova (3-2), Cipru (4-2), Lituania (1-0) și Bulgaria și egaluri cu Islanda (1-1, 0-0). Echipa baltică a terminat pe locul al doilea în Grupa C4 din Nations League 2026-2027, cu 12 puncte în șase partide, după Islanda (14p), dar înaintea Bulgariei (4p) și Luxemburgului (3p).

A fost un mijlocaș mediocru, dar s-a descătușat ca manager

Jurgen Henn (39 de ani) a jucat ca mijlocaș pentru echipele Viljandi PT (2004), FC Elva (2005), Viljandi Tulevik (2006-2009, 2012), FC Flora Tallinn (2011) și HUJK Emmaste (2013-2014).

Ca manager a lucrat la cluburile FC Flora III (2012-2013), FC Flora II (2014-2015), FC Flora (2013-2018, asistent / 2018-2023, principal), Estonia U21 (2016, asistent) și Estonia (2023-2024, asistent / 2024-prezent, principal).

În palmares are Meistriliiga (2019, 2020, 2022, 2023), Estonian Cup (2019-2020), Estonian Supercup (2020, 2021), Estonian Manager of the Year (2019, 2020, 2021, 2022) și Meistriliiga Manager of the Month (x14).