Martinovic și-a deschis după retragere două restaurante în Belgrad și i-a îndemnat, în spirit de glumă, pe fotbaliști să nu îi urmeze exemplul. El a susținut că se confruntă cu un stres mult mai mare ca patron de restaurante decât în perioada în care era pe teren.

Novak Martinovic, ex-FCSB, a devenit patron de restaurante

„Pentru fotbaliști când termină cariera le spun să nu deschidă restaurante. Ăsta e un sfat! Fotbalul a fost fără stres, dar aici sunt numai probleme, numai nebunie. Fiecare zi are 70 de probleme. Am două iubiri în viață: fotbalul și o fetiță”, a declarat Novak Martinovic pentru PRO TV și Sport.ro.

Martinovic, sincer despre conflictul cu Reghecampf

Sârbul a evoluat la FCSB între 2010 și 2013, perioadă în care a câștigat Liga 1 și Cupa României.

El i-a părăsit pe roș-albaștri pentru că nu s-a înțeles cu Laurențiu Reghecampf. Sârbul își dorea să evolueze pe poziția de fundaș central, însă Reghecampf voia să îl utilizeze doar ca apărător lateral dreapta.

„Nu pot să zic că eu am avut dreptate, că eu am fost cel bun”, a adăugat Martinovic despre conflictul cu fostul său antrenor.

Novak Martinovic: „Toată lumea în Serbia îl știa pe Gigi Becali”

„FCSB este un club care o să fie și fără MM, Gigi, Reghe și Martinovic. Este un simbol al României și nu îl poți închide niciodată”, a subliniat fostul fundaș sârb.

„Toată lumea în Serbia îl știa pe Gigi Becali că e așa fanatic”, a mai precizat Novak Martinovic, care a garantat că latifundiarul nu se implica în deciziile tactice ale echipei, când el evolua pentru FCSB.