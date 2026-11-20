Se poate spune că Dumnezeul fotbalului i-a pus mâna în cap lui Mihai Lixandru! Pentru că, după niște sezoane în care devenise, treptat, „sacul de box“ al lui Gigi Becali, acum mijlocașul de 1,84 de metri a ajuns la o formație la care e liniște. Doar rezultatele lipsesc!

Transferat la Al-Fateh (Arabia Saudită), în vară, în schimbul sumei de 600,000 de euro, Mihai Lixandru a devenit imediat un titular incontestabil. Dovadă și faptul că până acum a fost pe teren în toate cele 13 partide ale echipei sale. Mai mult decât atât, în 12 dintre aceste meciuri, mijlocașul român a fost în formula de start.

Singura problemă a lui Lixandru, după transferul în Saudi Pro League, ține de rezultatele echipei. Pentru că Al-Fateh traversează o criză prelungită: 1 victorie în 13 meciuri! În rest, au fost 3 egaluri și 9 înfrângeri, iar golaverajul e catastrofal: 10-28!

Mihai Lixandru, primul gol după plecarea de la FCSB

Din cauza rezultatelor sub așteptări, Al-Fateh și-a schimbat antrenorul, pe sauditul Khaled Al-Atwi, după numai opt meciuri. Înlocuitorul său, Jamal Sellami, are și el un bilanț negativ: 1 victorie, 4 înfrângeri.

În acest context, pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale, în luna noiembrie, a fost o veritabilă „gură de oxigen“ pentru Al-Fateh. Pentru că a oprit, măcar temporar, seria celor șase înfrângeri din ultimele șapte meciuri. Iar noul antrenor a avut răgazul necesar de a pune lucrurile la punct. La antrenamente și în cadrul unor amicale.

La ultimul test, disputat ieri, Al-Fateh a făcut o demonstrație de forță: 5-0 cu Al-Khaleej, ocupanta locului 9, în Saudi Pro League. Drumul arabilor spre victorie a fost deschis de Mihai Lixandru. Românul a punctat pentru 1-0, în minutul 27. Aceasta a fost prima reușită a lui Lixandru, după plecarea de la FCSB. Cât timp a evoluat pentru formația bucureșteană, între 2023 și 2026, Lixandru a adunat 6 goluri și 4 pase decisive, în 108 apariții.

Al-Fateh, la retrogradare în Saudi Pro League

Revenind la actuala echipă a lui Lixandru, Al-Fateh va juca următorul meci din campionat tocmai pe 26 noiembrie. În etapa a 13-a, Al-Fateh va primi vizita celor de la Al-Riyadh, formație aflată pe locul 12.

În acest moment, Al-Fateh e la retrogradare, în Saudi Pro League, fiind pe 16 din 18 cu 6 puncte. Echipa e la patru puncte de primul loc salvator, 15, ocupat de Al-Faisaly, în acest moment.