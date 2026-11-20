România a început bine duelul din etapa a șasea a UEFA Nations League și a deschis scorul în minutul 6, prin Daniel Bîrligea. „Tricolorii” au mai avut ocazii importante, însă Bosnia a restabilit egalitatea în minutul 44, după o intervenție neinspirată a lui Rațiu în propriul careu, de care a profitat Tahirovic. VEZI AICI

În repriza secundă, Bajraktarevic a înscris golul victoriei pentru gazde, iar România a plecat fără puncte de la Zenica.

FRF sare în apărarea lui Rațiu după gafa din meciul cu Bosnia: „Andrei, suntem alături de tine!”

În urma criticilor primite de fundașul lui Rayo Vallecano, FRF a publicat pe pagina de Instagram a echipei naționale un mesaj de susținere.

„O decizie nefericită nu poate șterge mii de minute în care Andrei Rațiu a dat totul pentru România, sprinturi până la ultima picătură de energie și gesturi sincere față de suporterii care i-au strigat numele. ﻿E simplu să aplaudăm și să susținem atunci când totul merge bine, dar adevărata familie se vede la greu. Andrei, suntem alături de tine!”, a transmis FRF.

Rațiu, în vârstă de 28 de ani, a debutat la națională în septembrie 2021 și a ajuns la 43 de selecții, în care a marcat două goluri.