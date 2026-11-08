Meriton Korenica a ajuns la spital! Ce s-a întâmplat

Meriton Korenica a ajuns la spital! Ce s-a întâmplat Superliga
SPORT.RO
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Meriton Korenica (29 de ani) a suferit o accidentare în partida dintre FCSB și Corvinul, încheiată cu victoria hunedorenilor, scor 1-0. 

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Incidentul s-a produs fără contact cu vreun adversar. Korenica s-a întins pe teren, iar staff-ul medical i-a acordat primele îngrijiri. Fotbalistul a fost înlocuit cu David Popa și a primit ulterior un bandaj cu gheață pe banca de rezerve.

Meriton Korenica a ajuns la spital

La finalul partidei, mijlocașul ofensiv călca foarte greu pe piciorul stâng și a avut nevoie de sprijinul a doi membri din staff-ul roș-albaștrilor pentru a ajunge la vestiare. Ulterior, Korenica a fost transportat la spital pentru investigații medicale.

La flash-interviu, Laurențiu Reghecampf a explicat că jucătorul a călcat greșit pe suprafața de joc, care nu se afla în cele mai bune condiții, și a avertizat că accidentarea ar putea fi una serioasă. Primele indicii au dus către o posibilă problemă musculară, însă diagnosticul urmează să fie stabilit în urma investigațiilor.

FCSB l-a transferat pe Meriton Korenica de la CFR Cluj în perioada de mercato din vară, pentru 600.000 de euro. Până acum, kosovarul a bifat nouă apariții în tricoul roș-albastru și a marcat un gol.

  • Potrivit Transfermarkt, fotbalistul este cotat la 2,5 milioane de euro.
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