Meriton Korenica a ajuns la spital! Ce s-a întâmplat

Incidentul s-a produs fără contact cu vreun adversar. Korenica s-a întins pe teren, iar staff-ul medical i-a acordat primele îngrijiri. Fotbalistul a fost înlocuit cu David Popa și a primit ulterior un bandaj cu gheață pe banca de rezerve.

Meriton Korenica a ajuns la spital

La finalul partidei, mijlocașul ofensiv călca foarte greu pe piciorul stâng și a avut nevoie de sprijinul a doi membri din staff-ul roș-albaștrilor pentru a ajunge la vestiare. Ulterior, Korenica a fost transportat la spital pentru investigații medicale.