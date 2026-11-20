Patronul campioanei i-a cooptat în staff pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala, doi foști jucători ai echipei din primul mandat al lui Laurențiu Reghecampf.

Rusescu va ocupa funcția de șef al academiei și al echipei secunde, în timp ce Szukala va deveni director sportiv, post rămas liber după plecarea lui Florin Cernat. În plus, cei doi vor avea și atribuții de scouting.

Victor Becali laudă cooptarea lui Raul Rusescu: „Băiat deștept! Îl cunosc bine”

Mutarea a fost comentată și de Victor Becali. Celebrul impresar l-a lăudat pe fostul atacant, pe care îl cunoaște bine, și consideră că acesta are calitățile necesare pentru noul rol.

„Eu pe Szukala nu îl știu decât ca jucător, dar pe Rusescu îl cunosc bine, am lucrat cu el. E băiat deștept, a făcut cursuri de director sportiv, am înțeles că și Szukala a făcut. Sunt băieți tineri, se pot adapta, au jucat la echipa aceasta, dar nu au experiență.

De exemplu, la academie rezultatele nu se văd repede, e o chestiune de timp, să faci selecție bună, să găsești antrenori buni, pasionați. Munca la copii nu este ușoară, dacă nu ai pasiune, degeaba. Eu am spus-o, Mihai Stoica nu este ușor de înlocuit. Îl cunosc de 30 de ani, de când era la Galați, a învățat cu Marius Stan, un conducător foarte bun”, a spus Victor Becali la Sport Total FM.

Florin Gardoș, îngrijorat pentru Raul Rusescu și Lukasz Szukala

Florin Gardoș, care a rămas apropiat de cei doi noi oficiali ai roș-albaștrilor, este îngrijorat cu șansele de reușită ale celor doi. Chiar dacă susține că ambii sunt niște profesioniști desăvârșiți, Gardoș crede că va fi foarte greu de gestionat relația cu Gigi Becali.

Totuși, fostul fundaș spune că ce îl îngrijorează cel mai tare este faptul că, după revoluția lui Gigi Becali și plecarea lui Mihai Stoica, pare că foarte multe persoane cu interese legate de anumiți jucători au acces foarte ușor la patronul clubului, iar munca lui Szukala și a lui Rusescu se poate complica.

”E foarte complicat pentru că sunt implicat emoțional. Trebuie să recunosc, Lukasz și Raul Rusescu sunt cam cei mai apropiați din acea generație. Suntem vecini de bloc, am păstrat cel mai mult legătura cu ei doi și îmi doresc foarte mult să reușească. Acum, e foarte complicat. Dacă mă întrebi dacă am încredere în abilitățile lor, sută la sută.

Că nu au experiență, că nu au lucrat în fotbal e cu totul altceva, dar aici intervine factorul domnul Becali, la care nici eu nu știu cum aș proceda la ora actuală. Nici nu știi dacă să îi spui anumite lucruri, că apoi cine știe ce spune la un interviu și îți dă peste cap strategia. Mă gândesc la tot felul de lucruri.

Pe de altă parte, ce mă sperie e că sunt foarte mulți oameni care par să aibă acces la patronul echipei. Și ăla propune jucători, și ăla propune jucători. Aici intervine rolul patronului care ar trebui să creeze o ierarhie și să spună clar: 'Eu sunt cel care decide!'. E normal să fie așa.

Mi se pare că sunt un pic prea mulți oameni care vin și fac propuneri din toate direcțiile, pe lângă faptul că ai angajat doi foști fotbaliști care au jucat la un nivel foarte mare și, practic, ăsta ar trebui să fie rolul lor, dar pe de altă parte, implici și foarte mulți alți oameni, deci nu știu ce va fi”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.