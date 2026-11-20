Fostul fotbalist a fost transportat la spital marți, unde medicii au decis să îl opereze, informează Fanatik. În timpul intervenției, însă, aceștia au descoperit o infecție puternică și au fost nevoiți să întrerupă procedura, fără să poată îndepărta calculul renal.

Luțu a fost externat și urmează un tratament cu antibiotice pentru a combate infecția. Dacă evoluția va fi favorabilă, fostul mijlocaș ar putea reveni în sala de operație în aproximativ 5-7 zile, pentru o nouă intervenție.

Ionuț Luțu, noul șef de la FCSB

Problemele medicale au apărut la scurt timp după ce Gigi Becali i-a încredințat noi responsabilități în cadrul clubului. Patronul FCSB a anunțat că Luțu va analiza jucătorii propuși pentru transferuri, înainte ca el să ia decizia finală.

„I-am făcut şi lui Luţu un birou aici. I-am spus «dintre toţi, cea mai mare încredere în tine o am». Şi aşa e. Mi-a zis că stă de dimineaţa până seara şi se ocupă”, a declarat Becali.

Fostul internațional va lucra alături de Raul Rusescu și Lukasz Szukala, care au fost cooptați în structura administrativă a clubului. DETALII AICI