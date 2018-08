FCSB a gasit FUNDAS! Un fost aparator de la Lyon este noua tinta a lui Dica! Anunt de ULTIMA ORA! 

FCSB i-a ratat pe Jubal si Puljic in aceeasi zi.

Dica a ramas fara Momcilovic si Balasa la Split, dar primeste in sfarsit o veste buna. FCSB s-a reorientat catre Lindsay Rose, fundas in varsta de 26 de ani de la Lorient, in liga a doua franceza, anunta Digi.

Rose are 1.84 si e cotat la 800.000 de euro. In a doua jumatate a sezonului trecut el a jucat la Bastia.

Rose a mai trecut pe la Valenciennes si Lyon in cariera sa, insa in urma cu doi ani a fost cedat definitiv la Lorient.

Rose are selectii la toate nationalele de juniori ale Frantei, insa la echipa mare nu a apucat sa debuteze.

Dica a cerut insistent un fundas dupa meciul cu Hajduk. "Avem o problema mare pentru ca i-am pierdut pe Marko si pe Balasa, doi jucatori care joaca fundasi centrali, avem nevoie de jucator pe acea pozitie. Eu nu cred ca Balasa va putea juca in retur. Abia mergea acum dupa joc, se pare ca are o entorsa" a spus Nicolae Dica dupa partida cu Hajduk.