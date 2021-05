Lovitura colosala primita de Dinamo! Un jucator important al "cainilor" anunta ca pleaca din "Groapa"

Dinamo a pierdut un jucator important in aceasta seara.

Raul Albentosa a anuntat prin intermediul retelelor de socializare ca si-a reziliat contractul cu Dinamo.

"Dupa cateva luni foarte intense si, in acelasi timp, foarte fericite, este timpul sa-mi iau ramas bun de la Dinamo, cu scopul atins si lasand clubul in Liga 1. Aici mi-a revenit placerea de a juca fotbal, mi-a fost dor sa traiesc emotiile acestui sport, si vreau sa le multumesc tuturor: colegilor, personalului tehnic, lucratorilor clubului. Mentiune speciala lui Marius Nicolae „el Monchi din Romania”, antrenorului nostru fizic @gnk_24 și @paulanton91, cei trei mi-au facut ziua mai usoara, desigur, si familiei mele de care am stat departe, dar care nu a incetat sa ma sustina in niciun moment. In final, doresc acestui club mult noroc pentru viitor, multumesc!! #DDB" – a scris spaniolul pe Instagram.

Albentosa are zece aparitii in tricoul lui Dinamo, in acest sezon al Ligii 1, in toate a inceput ca titular. Patru partide s-au incheiat fara gol primit de "caini". Mai mult, spaniolul a si reusit sa marcheze un gol.

Fundasul spaniol a semnat cu Dinamo in aprilie 2021, din pozitia de jucator liber de contract.

300 de mii de euro este cota de piata a lui Albentosa, potrivit transfermarkt.com