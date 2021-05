EXCLUSIV | Lupu si Lupescu vor sa o scoata pe Dinamo din "groapa"! Fosta glorie dinamovista, gata sa vina alaturi de "caini" dupa anuntul "Kaizerului"

Lupescu a anuntat ca este gata s-o preia pe Dinamo! Lupu vrea sa vina alaturi de el.

"Kaizerul" a sustinut ca este dispus sa preia actiunile lui Dinamo, alaturi de alti cativa prieteni dinamovisti, daca spaniolii condusi de Cortacero ar accepta sa vanda clubul.

Danut Lupu este gata sa i se alature lui Lupescu, dupa ce acesta va prelua fraiele clubului. Fosta glorie din Stefan cel Mare este de parere ca fanilor le va fi extrem de greu sa mai tina clubul in viata daca nu scapa de spanioli.

"Acum urmeaza perioada cea mai grea. Unii jucatori vor trebui sa plece pentru ca suporterii nu vor putea plati salariile. Si doi, atata timp Cortacero nu va vinde, suporterii vor avea o viata grea.

Nu se pune in discutie 'New Dinamo' cat timp la club va fi o sitiatie precara. Mi-e greu sa cred ca jucatorii de la Academia Dinamo vor reusi sa faca fata in Liga 1.

Trebuie sa inteleaga si suporterii ca nu pot face mare lucru. Au facut o mare minune. Au salvat clubul si anul acesta", a spus Danut Lupu, pentru PRO X.

Despre preluarea clubului de catre Lupescu. "Si eu i-as ajuta poate mai mult. Dar sa ajuti, ce?... daca nu ai controlul asupra echipei?

Eu cred ca sunt multi oameni potenti financiar care ar veni alaturi de Dinamo, dar e greu daca spaniolii nu vand", a mai spus Lupu.